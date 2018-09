Trading Post – September 15

Tree trimming – ph #: 573-979-0272

————-

Tanning bed – $200

Craftsman 3-ton floor jack – w/stands – $75 – ph #: 573-382-9882

————-

Black Harley Davidson jacket – size-XL – $265

2-8 ft. spinning rods – w/reels – $40 each or $75 both

2 Zebco reels – $15 each or $25 both – ph #: 243-3894

————-

Full sized mattress set – w/box spring & frame – $125 – ph #: 450-5312

————-

Set of used mounted tires – $38 each – ph #: 573-238-5755

————-

9mm Kahr pistol – $400 – ph #: 987-7755

————-

Breaking plow – $200

Wet saw for tile – $150

Metal desk – free – ph #: 576-0030

————-

Buying: used car

Buying: camper – ph #: 667-5345

————-

Electronic test equipment – ph #: 334-2055

————-

Buying: Vintage Pocket Watches – ph #: 573-270-0490

————-

Various drum equipment

Road case – $120

Buying: CB/shortwave radios – ph #: 573-334-6543

————-

Buying: Hood for John Deere lawn tractor – ph #: 270-7479

————-

Bronze chandelier – ph #: 662-418-9031

————-

42 in. Cub Cadet riding mower – $100 – ph #: 335-2286

————-

Yard Sale – 503 Helen Ave. – Chaffee

————-

24 ft. fiberglass extension ladder – $125

Pressure washer – $75 – ph #: 334-1757

————-

Buying: Amateur radio equipment – ph #: 573-243-8489